Песков ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин посещает те регионы России, которые считает необходимым, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что над развитием регионов, которые посещает председатель правительства, предстоит много работать, в том числе в сотрудничестве с партнёрами России.
Также Песков добавил, что территориальный спор России и Японии может решить мирный договор.
Ранее генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что визит главы российского кабминиа на Итуруп «противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления», сообщает RT. МИД Японии в этой связи выразил «протест».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru