Песков ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин посещает те регионы России, которые считает необходимым, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что над развитием регионов, которые посещает председатель правительства, предстоит много работать, в том числе в сотрудничестве с партнёрами России.

Также Песков добавил, что территориальный спор России и Японии может решить мирный договор.

Ранее генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что визит главы российского кабминиа на Итуруп «противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления», сообщает RT. МИД Японии в этой связи выразил «протест».

