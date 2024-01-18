Таллин отказался продлевать ВНЖ главе Эстонской православной церкви

Как заявил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару, Таллин считает, что священнослужитель представляет угрозу безопасности страны.

В частности, он указал, что митрополит Евгений, поддерживающий спецоперацию России в Украине, «не изменил свою линию поведения» несмотря то, что эстонские власти неоднократно «делали ему предупреждения».

Ранее гражданин России Вячеслав Морозов был задержан в Эстонии по подозрению в работе на спецслужбы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».