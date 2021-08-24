Трое детей родились на эвакуационных рейсах из Афганистана
Трое детей родились на эвакуационных рейсах из Афганистана. Об этом сообщает глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс на брифинге в Минобороны США.
"С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребенок родился на рейсе с базы "Раммштайн" (в Германии). На самом деле их было больше. Мои последние данные - три (ребенка), хотя формально мы их не подсчитываем", - цитирует генерала РИА Новости.
Ранее в понедельник генерал заявил о том, что эвакуационные рейсы из Афганистана подвергаются опасности от талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан"). Эвакуация проводится через аэропорт в Кабуле, который всё еще контролируется войсками США и НАТО. Граждане США, по словам представителей Талибана, должны покинуть страну до 31 августа.
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