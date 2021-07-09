Талибы заявили, что не допустят ИГ в Афганистан

Также глава делегации талибов в Москве заявил, что его организация не стремится к «узурпации» власти в Афганистане.

Делегация «Талибана» прибыла на переговоры в Москву 8 июля, визит продлится два дня. Делегация состоит из четырех человек, ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.

