Талибы заявили, что не допустят ИГ в Афганистан

Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» заявило, что не допустит присутствия ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) на территории Афганистана. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил глава делегации движения «Талибан» Шахабуддин Делавар, передает ТАСС.

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Также глава делегации талибов в Москве заявил, что его организация не стремится к «узурпации» власти в Афганистане.

Делегация «Талибана» прибыла на переговоры в Москву 8 июля, визит продлится два дня. Делегация состоит из четырех человек, ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ИГИЛТалибан
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