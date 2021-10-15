Талибы запретили вырубку леса в Афганистане

Талибы запретили вырубку леса в Афганистане. Также движение признало незаконным продажу и вывоз древесины из страны. Об этом решении замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид сообщил в своём Twitter.

Общая площадь лесов в стране составляет 1 млн 350 тысяч гектаров, это чуть более 2% территории Афганистана. Боевики планируют увеличить лесные массивы в государстве.

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Ранее Талибы заявили о допуске женщин в сектор здравоохранения.

Представители запрещенного в России радикального движения «Талибан» в ходе переговоров с турецким руководством заявили, что допустили женщин в здравоохранение Афганистана. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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