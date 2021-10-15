Талибы запретили вырубку леса в Афганистане. Также движение признало незаконным продажу и вывоз древесины из страны. Об этом решении замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид сообщил в своём Twitter.

Общая площадь лесов в стране составляет 1 млн 350 тысяч гектаров, это чуть более 2% территории Афганистана. Боевики планируют увеличить лесные массивы в государстве.