Талибы запретили вырубку леса в Афганистане
Талибы запретили вырубку леса в Афганистане. Также движение признало незаконным продажу и вывоз древесины из страны. Об этом решении замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид сообщил в своём Twitter.
Общая площадь лесов в стране составляет 1 млн 350 тысяч гектаров, это чуть более 2% территории Афганистана. Боевики планируют увеличить лесные массивы в государстве.
Ранее Талибы заявили о допуске женщин в сектор здравоохранения.
Представители запрещенного в России радикального движения «Талибан» в ходе переговоров с турецким руководством заявили, что допустили женщин в здравоохранение Афганистана. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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