«Щелчки по носу для Москвы». Талибы приедут в Россию ради $10 миллиардов от США

МИД РФ запланировал переговоры с представителями «Талибана» (запрещенной террористической организацией) на 20 октября. На встречу в так называемом «московском формате» приглашены также спецпредставители Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Однако загвоздка в том, что пока на обращения российского МИДа не отреагировали главные «виновники торжества» - представители Афганистана, без которых разговор о безопасности в регионе и гуманитарном сотрудничестве является бессмысленным.

Политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил причины «молчания» талибов, отметил их ориентированность на США и призвал российские власти усиливать границы.

- Москва настойчиво зовет талибов на переговоры. Подобные заявления уже сделали спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, министр иностранных дел Сергей Лавров, официальный представитель МИД Мария Захарова. Над чем думают талибы?

- Они рассматривают любые контакты с Россией как элемент игры в отношении Запада, прежде всего, Соединенными Штатами. Этой тактики они придерживались последние два года. Для того, чтобы позлить «любимого», надо немножко заигрывать с его конкурентом. Талибы неоднократно использовали такую тактику. Например, когда велись переговоры в Дохе, и они считали, что американцы недостаточно прислушиваются к их условиям, талибы тут же приехали в Москву. Тем самым демонстрируя, что если вы не будете покладистыми, мы будем дружить с Россией. Это срабатывало, и талибы к такому алгоритму действий очень привыкли.

- Получается, приоритетом для талибов являются отношения с США?

- В Америке заморожены их финансовые счета, там находятся деньги Афганистана, которые талибы считают своими. Помощь от США и их союзников - это единственная глобальная финансовая помощь, которую они могут получить извне. А талибы очень нуждаются в конкретных реальных деньгах, чтобы удержать власть в стране. И им нужно политическое признание. Талибы прекрасно понимают, что американцы и их союзники по НАТО, плюс дополнительно десятки стран, которые на них ориентируются, будут занимать согласованную позицию по поводу признания или непризнания «Талибана». Если бы все зависело от России и Китая, то они бы признали «Талибан», но за ними не последуют десятки стран, поэтому такого не будет.

Как ни парадоксально, талибы улыбаются китайцам и русским, но эти улыбки адресованы, в основном, американцам. Хоть и проклинают и ругают их в пропагандистских статьях. Как и их главный друг в регионе, премьер-министр Пакистана Имран Хан фактически все свои публичные заявления адресует США.

- Так все-таки приедут талибы на встречу в Москву или нет?

- Пока это интрига. Но учитывая, что китайцы заявили о приезде, а Китай - это главный экономический партнер талибов наряду с главным политическим – Пакистаном, думаю, все-таки в последний момент они объявят о приезде. Но эта пауза, которую выдерживают талибы, немного удивительна. Они набивают себе цену и показывают, как будут вести диалог с Россией – не с позиции слабого. К тому же, они выжидают реакцию американцев. Россия оказалась в ситуации, когда ее инициативами и предложениями торгуют другие. Это для нашей дипломатии не очень хороший сигнал, это говорит, что у нас не очень сильные позиции в регионе. Сейчас они стали еще хуже.

- А насколько для России важна эта встреча?

- Для России Афганистан тоже не представляет сейчас особого интереса. Это видно по объемам гуманитарной помощи. И талибы понимают, что с точки зрения России тоже есть некая интрига, некоторая политическая игра, нежели продуманное долгосрочное стратегическое партнерство. Но мы заложники того курса, который российская дипломатия выбрала несколько лет назад. Я считаю, что этот курс был ошибочным изначально.

- На ваш взгляд, была ли оправданной поддержка талибов Москвой?

- Заигрывание с талибами началось еще несколько лет назад. Целью было нанесение репутационных ударов по Америке. Кто-то из дипломатического круга решил: пусть Америка потерпит там поражение руками талибов и получит второй Вьетнам. Можно сколько угодно радоваться тому, что Америку макнули мордой в грязь, но она отмоется и не перестанет быть Америкой, внимание которой хотят получить не только в Афганистане, но и в Москве, ведь наша стратегия немногим отличается от стратегии талибов. Мы тоже пытаемся своими крикливыми заявлениями, критическими оценками, нарочито грубой политикой в отношении американцев добиться от них знаков внимания, чтобы нас посадили с ними за один стол. Сначала мы говорим, какой Байден плохой, а после объявления о встрече пропагандистская машина разворачивается в другую сторону, и мы слышим обратные вещи.

- Был ли шанс у России выстроить другую стратегию в Афганистане?

- Эта возможность была еще полгода назад, когда России еще можно было сделать другую ставку. Поддержать афганские силы безопасности, выступить в качестве модератора, не допустить победы талибов и соответственно подморозить ситуацию с помощью сценариев, похожих на те, которые Россия применяла в Сирии. Москва выбрала ничегонеделанье и ставку на талибов в надежде, что эти «сукины сыны» будут нашими «сукиными сынами», но посмотрите, что сейчас происходит в регионе. Посмотрите заявление господина Нарышкина, который отметил, что после захвата талибами власти в Афганистане террористические угрозы выросли, и вчерашнее заявление президента Путина, который сказал, что Афганистан остается источником террористических угроз для региона, что туда прибывают боевики из Сирии и Ирака. И это правда.

- Есть ли у России плюсы в сотрудничестве с «Талибаном»?

- Сегодня ситуация для России ухудшилась. Получается, что сценарий, который предлагали наши дипломаты, оказался вредный, потому что ситуация для России сейчас хуже, чем два месяца назад. Мы получили еще и то, что вот эти бородатые и дурно пахнущие люди еще и игнорируют российские рекомендации, которым мы безрезультатно предлагаем следовать талибам уже несколько лет. Это недопущение возрождения «всемирного халифата», это правительство, куда войдут представители непуштунских народов – узбеки и таджики, противодействие терроризму и борьба с наркотиками. Ни одно из этих четырех условий талибы не выполняют.

Москва не получила в Афганистане группу, которая учитывала бы российские интересы, Москва получила угрозу безопасности себе и своим союзникам, к власти в Кабуле пришла группа, которая ориентируется на Америку – геополитического противника России. Где наши плюсы, я не очень вижу. Теперь мы получаем щелчки по носу от талибов, которые решают, ехать им в Москву или нет.

Министр великой страны не просит дважды. Не приехали – и идите в одно место. Не хватало того, чтобы Путин еще попросил. Я думаю, что этого не будет. Для МИДа это последний проект, в котором можно продемонстрировать свою нужность. Сейчас российская дипломатия сделал такой «маневр», что в ее услугах нет никакой нужды. Скорее, нужны услуги Центрального военного округа РФ во главе с генералом Лапиным, теперь он будет главным дипломатом в регионе.

- Если встреча в Москве состоится, каких итогов от нее можно ждать?

- Никакого политического результата она иметь не будет, это все-таки элемент интриги с точки зрения талибов. Она нужна некоторым сотрудникам в российском МИДе, которые должны хоть как-то показать, что они влияют на ситуацию в Афганистане. На самом деле, они никак повлиять не могут и ничего там делать не в состоянии. Талибы нас полностью игнорируют. На словах облизать – это не вопрос, а что касается реальных проблем с политикой, экономикой и безопасностью, мы бессильны в Афганистане.

Талибы могут нам подыграть. Чего нет? Чтобы позлить американцев, которые никак не хотят отдавать 10 миллиардов. За эти деньги можно и не такое станцевать. Поэтому на московский форум они приедут, будет принята замечательная декларация, которая не будет иметь никакого значения, и о которой забудут на второй день после банкета. И никакого усиления позиций России в регионе не произойдет.

- По вашим словам, это будет лишняя трата денег?

- Деньги потратить можно – банкет недорого стоит, а с точки зрения реального политического выхлопа, я думаю, все возможности на данном направлении для нас исчерпаны. Поэтому нам сегодня нужно наряду с нашими замечательными проектами по приему бородатых людей, которые приедут и будут рассказывать сказки и вешать лапшу на уши, давать генералу Лапину больше возможностей для укрепления наших позиций. Усиливать границу, усиливать наш оборонный потенциал, перебрасывать туда группы спецназа и разведки. Это единственная реальная политика, которой Россия должна заниматься. Все остальное – бла-бла-бла.

