Талибы заявили о допуске женщин в сектор здравоохранения

По словам министра, турецкое руководство напомнило талибам о необходимости сохранять представительство женщин в управлении страной. Он подчеркнул, что женщины в большинстве мусульманских стран также обладают возможностью для учебы и работы.

«Мы предложили включить женщин в общественную жизнь, в работу, бизнес, содействовать учебе девочек. Это не только пожелание западных стран, но и практика мусульманских стран и их ожидания», - напомнил Чавушоглу. По словам министра, талибы отметили, что женщины уже вернулись в систему здравоохранения Афганистана.

Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил причины «молчания» талибов, отметил их ориентированность на США и призвал российские власти усиливать границы.

