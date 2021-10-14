Талибы заявили о допуске женщин в сектор здравоохранения
Представители запрещенного в России радикального движения «Талибан» в ходе переговоров с турецким руководством заявили, что допустили женщин в здравоохранение Афганистана. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, турецкое руководство напомнило талибам о необходимости сохранять представительство женщин в управлении страной. Он подчеркнул, что женщины в большинстве мусульманских стран также обладают возможностью для учебы и работы.
«Мы предложили включить женщин в общественную жизнь, в работу, бизнес, содействовать учебе девочек. Это не только пожелание западных стран, но и практика мусульманских стран и их ожидания», - напомнил Чавушоглу. По словам министра, талибы отметили, что женщины уже вернулись в систему здравоохранения Афганистана.
Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил причины «молчания» талибов, отметил их ориентированность на США и призвал российские власти усиливать границы.
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