Талибы заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19
Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) во временном правительстве Афганистана заинтересованы в поставках в страну российских вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Каландар Ибад.
«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — приводит слова министра ТАСС.
Ибад подчеркнул, что для властей ценна любая помощь для борьбы с пандемией и укрепления здоровья граждан, отмечает RT.
Кроме того, Ибад сообщил, что США не предоставили Афганистану новых партий вакцины. В то же время республика ожидает поступления препаратов в виде гуманитарной помощи из Китая, отмечает Ura.ru.
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