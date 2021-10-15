В Европарламенте призвали к оказанию срочной гумпомощи Афганистану

Политик призвал мировое сообщество проявить поддержку в удовлетворении базовых потребностей жителей страны, а также жителей соседних стран - Пакистана, Ирана и Таджикистана.

Как считает Ауштравичус, Афганистан находится на грани катастрофы из-за отсутствия запасов продовольствия и приближения зимы. По мнению политика, помощь стоит оказывать через организации, которые не связаны с режимом талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ).

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).

