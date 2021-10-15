В Европарламенте призвали к оказанию срочной гумпомощи Афганистану
Афганистан нуждается в срочной гуманитарной помощи, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава делегации Европейского парламента по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштравичус, передает РИА Новости.
Политик призвал мировое сообщество проявить поддержку в удовлетворении базовых потребностей жителей страны, а также жителей соседних стран - Пакистана, Ирана и Таджикистана.
Как считает Ауштравичус, Афганистан находится на грани катастрофы из-за отсутствия запасов продовольствия и приближения зимы. По мнению политика, помощь стоит оказывать через организации, которые не связаны с режимом талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ).
США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- В Европарламенте призвали к оказанию срочной гумпомощи Афганистану
- «Росбалт» и Republic внесены в список СМИ-иностранных агентов
- Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Крыму
- В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS
- Три человека пострадали при стрельбе в аэропорту Мехико
- Захарова опровергла причастность РФ к миграционному кризису в Европе
- СМИ: МИД Кабо-Верде подтвердило обращение Украины по поводу Поклонской
- Доллар упал до 71 рубля впервые с июля 2020 года
- Эксперт по биологическому оружию поддержал версию об искусственном происхождении COVID-19
- Пентагон не стал комментировать инцидент с эсминцем в Японском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru