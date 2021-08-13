Талибы захватили провинцию в 50 км от Кабула

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили столицу провинции Афганистана Логар город Пули Алам. Об этом сообщают западные СМИ.

Отмечается, что талибы находятся уже в 50 километрах от Кабула.

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Ранее талибы захватили столицу южной провинции Забуль. Накануне талибы объявили о взятии второго и третьего по величине городов Афганистана - Кандагара и Герата, а также еще ряда провинций.

Развитие событий в Афганистане может привести к полному захвату власти «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ), однако прямой угрозы России это не несет, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ТалибанКабулАфганистан
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