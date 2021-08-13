Совет НАТО собрался на экстренное заседание по Афганистану

Североатлантический совет собрался на экстренное заседание для обсуждения сложившейся ситуации в Афганистане. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в штаб-квартире.

Отмечается, что решение собрать заседание было принято после заявлений американской стороны об эвакуации граждан сотрудников из Афганистана.