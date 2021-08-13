Совет НАТО собрался на экстренное заседание по Афганистану

Североатлантический совет собрался на экстренное заседание для обсуждения сложившейся ситуации в Афганистане. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в штаб-квартире.

Отмечается, что решение собрать заседание было принято после заявлений американской стороны об эвакуации граждан сотрудников из Афганистана.

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Ситуация в Афганистане становится непредсказуемой и уже имеет все признаки гуманитарной катастрофы, заявил ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы Томсон Пири.

Развитие событий в Афганистане может привести к полному захвату власти «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ), однако прямой угрозы России это не несет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:НАТОАфганистан
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