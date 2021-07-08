Талибы установили флаг на мосту между Таджикистаном и Афганистаном

Боевики «Движения Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) установили свой флаг на мосту через реку Пяндж, по которой проходит граница между Афганистаном и Таджикистаном. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

«Хуже ИГИЛ». В России оценили военные риски из-за талибов в Афганистане

По словам собеседника агентства, речь идет о тех же боевиках, что ранее захватили приграничный пункт Шерхан-Бандар на границе с Таджикистаном. Как утверждает источник, террористы захватили еще один контрольно-пропускной пункт в ночь на 5 июля. КПП сдался без боя. При этом 312 афганских пограничников и военнослужащих успели через данный мост перейти на территорию Таджикистана.

Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил, чем афганский экстремизм опасен для России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТаджикистанАфганистанТалибан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры