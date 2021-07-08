Талибы установили флаг на мосту между Таджикистаном и Афганистаном
Боевики «Движения Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) установили свой флаг на мосту через реку Пяндж, по которой проходит граница между Афганистаном и Таджикистаном. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
По словам собеседника агентства, речь идет о тех же боевиках, что ранее захватили приграничный пункт Шерхан-Бандар на границе с Таджикистаном. Как утверждает источник, террористы захватили еще один контрольно-пропускной пункт в ночь на 5 июля. КПП сдался без боя. При этом 312 афганских пограничников и военнослужащих успели через данный мост перейти на территорию Таджикистана.
Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил, чем афганский экстремизм опасен для России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Российские Су-24 выполнили плановый полет над Балтикой
- В Тюмени сотрудниц захваченного банка наградят за мужество
- Талибы установили флаг на мосту между Таджикистаном и Афганистаном
- Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России
- Курс евро превысил 89 рублей на Мосбирже
- В России призвали создать реестр бездомных
- Пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы прервали из-за российского военного самолета
- Пропавший на Ямале найден
- Роспотребнадзор назвал число вакцинированных от COVID-19 в Москве
- Театр на Малой Бронной опроверг сообщения о госпитализации актера Игоря Верника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru