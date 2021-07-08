Талибы установили флаг на мосту между Таджикистаном и Афганистаном

По словам собеседника агентства, речь идет о тех же боевиках, что ранее захватили приграничный пункт Шерхан-Бандар на границе с Таджикистаном. Как утверждает источник, террористы захватили еще один контрольно-пропускной пункт в ночь на 5 июля. КПП сдался без боя. При этом 312 афганских пограничников и военнослужащих успели через данный мост перейти на территорию Таджикистана.

Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил, чем афганский экстремизм опасен для России.

