Талибы через Россию предложили соглашение афганскому вице-президенту
Талибы через Россию предложили соглашение афганскому вице-президенту, передает RT. Представитель движения пришёл в российское посольство. Он обратился с просьбой к дипломатам: передать лидерам региона Панджшер «политический сигнал» о том, что талибы настроены на диалог. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил посол Дмитрий Жирнов.
По его словам, что талибы «хотят урегулировать ситуацию цивилизованно». Жирнов добавил, ситуация в Кабуле после захвата власти талибами спокойная: «восьмые сутки подряд всё хорошо».
Афганская провинция Панджшер — единственный регион, не подконтрольный талибам. Там находятся один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того, президент Ашраф Гани покинул страну, Салех назвал себя главой государства и пообещал никогда не сдаваться боевикам.
«Талибан» — запрещённая в России террористическая организация.
Ранее Захарова оценила возможность исключения талибов из списка террористов. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что возможное исключение запрещенного в России движения «Талибан» из списка террористов зависит от последующих шагов этой организации.
Она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», что в МИДе фиксируются все заявления талибов, а также учитываются их действия. При этом она отметила, что заявления по поводу ведения политического диалога пока делаются отдельными лицами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+20 564 / сут.
Умерли
176 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 414 / сут.
- Установили личность беглеца из России в Японию
- ОСАГО без техосмотра. Новый закон вступил в силу в России
- В Китае рассказали о правилах похода в гости к россиянам
- Талибы через Россию предложили соглашение афганскому вице-президенту
- В России за прошедшие сутки выявили 20 564 новых случая коронавируса
- Дядя убитой в Тюмени девочки умер после падения около стихийного мемориала
- Генконсульство РФ: Япония отказывает в предоставлении данных о российском беглеце
- Трамп объяснил необходимость возвращения армии США в Афганистан
- «Союз» вывел на орбиту спутники OneWeb
- Под Фукусимой произошло землетрясение магнитудой 5,2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru