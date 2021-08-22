Талибы через Россию предложили соглашение афганскому вице-президенту, передает RT. Представитель движения пришёл в российское посольство. Он обратился с просьбой к дипломатам: передать лидерам региона Панджшер «политический сигнал» о том, что талибы настроены на диалог. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил посол Дмитрий Жирнов.

По его словам, что талибы «хотят урегулировать ситуацию цивилизованно». Жирнов добавил, ситуация в Кабуле после захвата власти талибами спокойная: «восьмые сутки подряд всё хорошо».

Афганская провинция Панджшер — единственный регион, не подконтрольный талибам. Там находятся один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того, президент Ашраф Гани покинул страну, Салех назвал себя главой государства и пообещал никогда не сдаваться боевикам.



«Талибан» — запрещённая в России террористическая организация.

Ранее Захарова оценила возможность исключения талибов из списка террористов. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что возможное исключение запрещенного в России движения «Талибан» из списка террористов зависит от последующих шагов этой организации.

Она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», что в МИДе фиксируются все заявления талибов, а также учитываются их действия. При этом она отметила, что заявления по поводу ведения политического диалога пока делаются отдельными лицами.







