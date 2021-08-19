Захарова оценила возможность исключения талибов из списка террористов

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что возможное исключение запрещенного в России движения «Талибан» из списка террористов зависит от последующих шагов этой организации.

Захарова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», что в МИДе фиксируются все заявления талибов, а также учитываются их действия. При этом она отметила, что заявления по поводу ведения политического диалога пока делаются отдельными лицами.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о мировоззрении нового поколения талибов.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ТалибанМария Захарова
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