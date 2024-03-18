Талибы атаковали Пакистан

Представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) атаковали Пакистан. Удары стали ответом на налеты на провинции Хост и Пактику (Афганистан). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на оборонное ведомство во временном правительстве, сформированном талибами.

В министерстве обороны подчеркнули, что Афганистан никому не позволяет, используя афганскую территорию, ставить под угрозу безопасность.