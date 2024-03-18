Талибы атаковали Пакистан
Представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) атаковали Пакистан. Удары стали ответом на налеты на провинции Хост и Пактику (Афганистан). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на оборонное ведомство во временном правительстве, сформированном талибами.
В министерстве обороны подчеркнули, что Афганистан никому не позволяет, используя афганскую территорию, ставить под угрозу безопасность.
Также в движении добавили, что Пакистан не вправе винить Афганистан в некомпетентности, отсутствии контроля и проблемах на своей территории. Такие действия могут иметь крайне негативные последствия, контролировать их Пакистан не сможет, заверил представитель «Талибана».
Ранее сообщалось, что из-за ракетных ударов Пакистана по юго-востоку Ирана погибли семь человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru