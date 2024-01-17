На границе Ирана и Пакистана убили полковника КСИР

Офицера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна-Али Джавданфара застрелили на границе с Пакистаном, сообщило агентство Tashim.

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Инцидент произошел в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Местные СМИ назвали убийство терактом.

Отмечается, что полковника застрелили на трассе между городами Хаш и Захедан. Военнослужащий возвращался с административной миссии. Силовые органы устанавливают причастных.

Накануне КСИР нанес удар ракетами и беспилотниками по расположению террористической группировки на территории Пакистана. Исламабад пригрозил Тегерану ответными мерами, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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