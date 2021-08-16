«Талибан» отказался принимать власть от президента Афганистана

Представители «Талибана» уточнили, что предлагали Гани мирную передачу власти, чтобы не рисковать безопасностью, но глава государства «предпочел сбежать».

Афганистан с 15 августа находится под полным контролем «Талибана». Пока управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приход к власти талибов может стать головной болью для России.

«Надо понимать, что Афганистан был и есть полностью разорен. В нем никогда не будет ресурсов, чтобы содержать эту армию боевиков. Афганистан будет извергать из себя потоки всех видов беженцев: и гражданских, и вооруженных. Поэтому эта будет точка, которая, учитывая, что она находится у наших южных границ, будет создавать значительную головную боль для всей территории бывшего Советского Союза и для России в частности», - отметил он.

