«Талибан» отказался принимать власть от президента Афганистана
Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) отказалось принимать власть от президента Афганистана Ашрафа Гани, бежавшего из страны, сообщил источник в президентском дворце.
Стороны раздумывают над «ответственной и мирной» передаче власти, в частности, от экс-президента страны Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы, который был соперником Гани на выборах.
Представители «Талибана» уточнили, что предлагали Гани мирную передачу власти, чтобы не рисковать безопасностью, но глава государства «предпочел сбежать».
Афганистан с 15 августа находится под полным контролем «Талибана». Пока управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приход к власти талибов может стать головной болью для России.
«Надо понимать, что Афганистан был и есть полностью разорен. В нем никогда не будет ресурсов, чтобы содержать эту армию боевиков. Афганистан будет извергать из себя потоки всех видов беженцев: и гражданских, и вооруженных. Поэтому эта будет точка, которая, учитывая, что она находится у наших южных границ, будет создавать значительную головную боль для всей территории бывшего Советского Союза и для России в частности», - отметил он.
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