«Проголосуют на заправках»: Почему Трамп не решится на конфликт с Китаем
Россия и Китай вовремя продемонстрировали экономическую альтернативу мировому сообществу, а провал на Ближнем Востоке поставил Дональда Трампа в проигрышное положение перед лицом Пекина и собственных избирателей.
Разгром операции президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке не только настроил против него американский народ, но и позволил Китаю почувствовать себя хозяином положения в экономике, Трампу сейчас невыгодно ссориться с Пекином. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
«Американский народ в шоке от того, какие цены на топливо он видит на АЗС, и от изменений инфляции. Для Трампа и для республиканцев это имеет и политические последствия: чаще всего именно на бензоколонках американский народ решает, за кого голосовать, после чего он впадает в состояние либо восторга, либо ярости. Трамп понимает, что ударить по американскому народу повышением цен из-за разрушения отношений с Китаем невозможно, и вообще американская промышленность нуждается в Китае, а Пекин в этом случае чувствует себя господином положения. Неудачи американцев усиливают демонстративное сближение Москвы и Пекина и позволяют им играть первую партию, по крайней мере, в 2026 году. Симбиоз России и Китая продемонстрировал прочность», — сказал Колташов.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков добавил в пресс-центре НСН, что России и Китаю удалось предложить мировой экономике альтернативу поведению США.
«Очень своевременно мировому сообществу показана альтернатива — США вводит всю мировую экономику в состояние стресса ситуацией на Ближнем Востоке, с Ормузским проливом, через который прокачивается огромное количество углеводородов. Визит президента России Владимира Путина в Китай показал, что всему этому есть альтернатива. Во-первых, у нас товарооборот доходит до 90% в национальных валютах. Это успешный тест-драйв, и он вполне может распространяться лет через 5-7, учитывая растущее влияние БРИКС в мировой торговле, на 30-40% мировой торговли. Мы создали независимую финансовую инфраструктуру, аналоги банковской системы SWIFT и клиринговых систем, неподконтрольных западным регуляторам. Мы можем предложить свои энергоресурсы в условиях кризиса, репутация России как поставщика энергоресурсов — один из наших главных брендов. Здесь мы подходим с холодной головой, потому что понимаем, что это очень важно для экономики стран-партнеров», — заявил эксперт.
Достойной логистической альтернативой может стать выгодный и относительной короткий Северный морской путь, отметил Новиков.
«Что касается логистики, проект большого Северного морского пути может очень сильно изменить мировую экономику, мы об этом неоднократно говорили. Этот маршрут уже обкатывается, в том числе в тесном взаимодействии с Китаем. По всем параметрам он выгоднее и короче, чем существующий Южный морской путь. Мы готовимся предложить альтернативную логистику мировой экономике», — заключил он.
Ранее Колташов заявил, что, планируя поездку в Китай, Трамп видел ее в качестве визита победителя, рассчитывая на успех на Ближнем Востоке. Однако президент США потерпел в регионе сокрушительное поражение, и его визит в Пекин выглядел вялым и невыразительным. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Проголосуют на заправках»: Почему Трамп не решится на конфликт с Китаем
- «Таким картинам тяжело»: Почему «Грязные деньги» Ричи вряд ли соберут миллиард
- За четыре месяца 2026 года сборы кинотеатров выросли на 30%
- Центробанк рекомендовал усилить контроль при внесении крупных сумм наличных
- ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на железной дороге в Керчи
- Каждые 30 лет плюс четыре градуса: Как тает российская Арктика
- Продавец и аналитик: Российские компании поменяли требования к руководителям
- Таиланд и Бали уличили в желании заработать на российских релокантах
- Правда курьезнее вымысла: Гай Ричи раскрыл, на чем основан фильм «Грязные деньги»
- Ольга Васильева сохранила пост президента Российской академии образования