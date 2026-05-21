Разгром операции президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке не только настроил против него американский народ, но и позволил Китаю почувствовать себя хозяином положения в экономике, Трампу сейчас невыгодно ссориться с Пекином. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

«Американский народ в шоке от того, какие цены на топливо он видит на АЗС, и от изменений инфляции. Для Трампа и для республиканцев это имеет и политические последствия: чаще всего именно на бензоколонках американский народ решает, за кого голосовать, после чего он впадает в состояние либо восторга, либо ярости. Трамп понимает, что ударить по американскому народу повышением цен из-за разрушения отношений с Китаем невозможно, и вообще американская промышленность нуждается в Китае, а Пекин в этом случае чувствует себя господином положения. Неудачи американцев усиливают демонстративное сближение Москвы и Пекина и позволяют им играть первую партию, по крайней мере, в 2026 году. Симбиоз России и Китая продемонстрировал прочность», — сказал Колташов.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков добавил в пресс-центре НСН, что России и Китаю удалось предложить мировой экономике альтернативу поведению США.