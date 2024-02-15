Карлсона восхитила в Москве станция метро «Киевская»

По его словам, она «выглядит лучше, чем что бы то ни было в США». Карлсон указал, что один из способов понять, то или иное общество – это посмотреть на его инфраструктуру. Он напомнил, что станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. «Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране (в США)?» - задался вопросом Карлсон.

Он отметил, что в отличие от американского метро, в московском он не увидел грязи, граффити, бомжей, наркоманов.

Ранее журналист во время посещения выставки «Россия» в Москве примерил бурятский костюм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

