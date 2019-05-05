«Так военные перевороты не готовятся!» Эксперт о признании Гуайдо неудачи свержения Мадуро
Профессор факультета международных отношений СПбГУ объяснил в эфире НСН, почему Хуан Гуайдо не станет президентом Венесуэлы.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуaн Гуaйдо признaл, что попыткa свергнуть президентa стрaны Николaсa Мaдуро потерпелa неудaчу из-зa недостaточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что соглaсился бы нa предложение со стороны СШA о нaчaле инострaнной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило, пишет ТAСС.
По словaм Гуaйдо, он рaссчитывaл, что Мaдуро сложит с себя полномочия, поскольку военные нaчнут мaссово переходить нa сторону оппозиции. Однaко, этого не произошло. В связи с этим политик признaл, что он и его сторонники просчитaлись, отмечaет Газета.ру.
Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец в интервью НСН отметил, что президент США Дональд Трамп не обидится на упрек лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в том, что не предоставил военную поддержку.
«Важно понимание Трампа ситуации в Венесуэле, а не то, что думает Гуайдо. Одним своим высказыванием он не заставит США ввести войска в Венесуэлу. Хотя то, что происходит в регионе последнюю неделю, - явная попытка спровоцировать США на военное вмешательство», - считает эксперт.
Несмотря на то, что Лазарь Хейфец отмечает отсутствие единства среди офицеров венесуэльской армии, эксперт считает, что Хуан Гуайдо не смог воспользоваться ситуацией в свою пользу.
«Гуайдо рассчитывал на успех свержения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью военных, но совершил, на мой взгляд, ряд ошибок. Так военные перевороты не готовятся! Необходима очень надежная поддержка серьезных воинских частей, а не нескольких десятков военных, в каких бы рангах и званиях они не состояли. В противном случае это больше похоже на оперетту, чем на попытку серьезного военного переворота. Гуайдо и сейчас внешне не делает ничего, чтобы привлечь на свою сторону вооруженные силы», - отметил собеседник НСН.
По мнению эксперта, заявление Хуана Гуайдо еще больше загоняет в тупик венесуэльский конфликт.
«Конечно, действующая власть боится прихода оппозиции и противостоит ей, а та, в свою очередь, сопротивляется. Две противоборствующие стороны в равной степени применяют насилие и усугубляют ситуацию взаимных страхов. Я не вижу рядом с Гуайдо ярких представителей оппозиции, людей с громкими именами. Возможно, они действуют, но на картинке в СМИ этого не видно.
Вождей нет. Гуайдо за эти месяцы приобрел некую харизму, но этого недостаточно, чтобы претендовать на роль лидера страны. Когда он объявлял себя временным президентом, которого затем признали мировые державы, он как-то мог претендовать на легитимность, если бы в течение месяца, согласно Конституции, провел всеобщие выборы. Но уже третий месяц пошел, всеобщих выборов нет. Кто такой Гуайдо? Он не смог организовать то, что обещал 23 января», - пришел к выводу Лазарь Хейфец.
Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин пояснил в интервью НСН, почему США не начнут войну в Венесуэле.
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