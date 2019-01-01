Влияние России на попытку Мадуро сбежать - из области фантастики
Эксперт-международник в беседе с НСН взвесил все за и против версии госсекретаря США Майкла Помео о готовившемся побеге президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Николас Мадуро, законный президент Венесуэлы, ответил на обвинения госсекретаря США Майка Помпео в подготовке побега венесуэльского лидера из страны, пишет РИА «Новости».
Представитель США заявил о том, что Николас Мадуро уже подготовил самолет, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться на Кубу, но президента «отговорили русские». В свою очередь, Мадуро назвал заявление госсекретаря США «несерьезным» и объяснил его желанием Соединенных Штатов завуалировать истинные причины неудавшегося госпереворота.
Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец в беседе с НСН оценил аргументы обеих сторон и рассмотрел различные варианты событий в Венесуэле.
«Думаю, обвинения госсекретаря США Майкла Помпео в готовящемся побеге президента Венесуэлы Николаса Мадуро – попытка прикрыть неудачный госпереворот в стране, который попытались провернуть США. Но жизнь фантастичнее любой пьесы, и отрицать наличие запасных сценариев для Николаса Мадуро неправильно. Потому что в сложной критической ситуации должны быть предусмотрены любые варианты. Если бы оппозиционеры добились успеха, можно было бы рассматривать выезд президента Мадуро из страны как один из способов сохранить президента и вести дальнейшую борьбу за власть в регионе», - не исключил такую возможность профессор.
Он признал, что у России есть экономические и геополитические интересы в Венесуэле, но усомнился во влиянии российских властей на принятие решений президентом Николасом Мадуро.
«Это из области чистой фантастики. Никто ведь не стоял за столом президента РФ, руководителя МИДа или посла России в Венесуэле и не записывал их переговоры с Мадуро. Хотя технически, наверно, все возможно в современном мире, но не думаю, что есть серьезные основания, чтобы делать подобные утверждения», - убежден Лазарь Хейфец.
Эксперт также отметил, что Россия заинтересована в стабильности власти в Венесуэле как любая другая страна, имеющая широкомасштабные экономические интересы и международные отношения.
Прежде, чем давать советы России по Венесуэле, США следует покинуть Сирию, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что рассмотрит все средства, чтобы заставить Москву очистить Боливарианскую республику от российских военных.
Напомним, о бессмысленности угроз в адрес России в эфире НСН говорил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его мнению, российская позиция по Венесуэле не может поменяться под американским санкционным давлением.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей