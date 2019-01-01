Влияние России на попытку Мадуро сбежать - из области фантастики

Николас Мадуро, законный президент Венесуэлы, ответил на обвинения госсекретаря США Майка Помпео в подготовке побега венесуэльского лидера из страны, пишет РИА «Новости».

Представитель США заявил о том, что Николас Мадуро уже подготовил самолет, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться на Кубу, но президента «отговорили русские». В свою очередь, Мадуро назвал заявление госсекретаря США «несерьезным» и объяснил его желанием Соединенных Штатов завуалировать истинные причины неудавшегося госпереворота.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец в беседе с НСН оценил аргументы обеих сторон и рассмотрел различные варианты событий в Венесуэле.

«Думаю, обвинения госсекретаря США Майкла Помпео в готовящемся побеге президента Венесуэлы Николаса Мадуро – попытка прикрыть неудачный госпереворот в стране, который попытались провернуть США. Но жизнь фантастичнее любой пьесы, и отрицать наличие запасных сценариев для Николаса Мадуро неправильно. Потому что в сложной критической ситуации должны быть предусмотрены любые варианты. Если бы оппозиционеры добились успеха, можно было бы рассматривать выезд президента Мадуро из страны как один из способов сохранить президента и вести дальнейшую борьбу за власть в регионе», - не исключил такую возможность профессор.