Тайвань зафиксировал приближение 71 самолета Китая

Отмечается, что это произошло из-за учений НОАК, которые проходят в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Накануне об учениях сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И в социальной сети WeChat. Маневры под названием «Объединенный острый меч» пройдут 8-10 апреля. Параллельно китайская армия проведет патрулирование вокруг острова.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов заверил «Радиоточку НСН», что китайский лидер Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, так как атака - не их метод, заверил.

