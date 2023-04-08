Тайвань зафиксировал приближение 71 самолета Китая

Вооруженные силы Тайваня в субботу, 8 апреля, зафиксировали приближение к острову 71 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, сообщило тайваньское оборонное ведомство.

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Отмечается, что это произошло из-за учений НОАК, которые проходят в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Накануне об учениях сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И в социальной сети WeChat. Маневры под названием «Объединенный острый меч» пройдут 8-10 апреля. Параллельно китайская армия проведет патрулирование вокруг острова.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов заверил «Радиоточку НСН», что китайский лидер Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, так как атака - не их метод, заверил.

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ФОТО: РИА Новости
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