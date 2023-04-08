Армия Китая проведет военные учения в акваториях вокруг Тайваня

Вооруженные силы Китая проведут военные учения в акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И в социальной сети WeChat.

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«НОАК проведет учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от Тайваня», — отмечается в заявлении.

Маневры под названием «Объединенный острый меч» пройдут 8-10 апреля. Параллельно китайская армия проведет патрулирование вокруг острова.

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ФОТО: РИА Новости
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