Армия Китая проведет военные учения в акваториях вокруг Тайваня
8 апреля 202304:18
Вооруженные силы Китая проведут военные учения в акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И в социальной сети WeChat.
«НОАК проведет учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от Тайваня», — отмечается в заявлении.
Маневры под названием «Объединенный острый меч» пройдут 8-10 апреля. Параллельно китайская армия проведет патрулирование вокруг острова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru