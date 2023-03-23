Министр ВВС США: Не видим риска вторжения Китая на Тайвань
Вашингтон не видит непосредственной угрозы вторжения КНР на Тайвань, однако будет готов защищать остров в случае необходимости. Такое заявление сделал министр ВВС США Фрэнк Кендалл, слова которого приводит Reuters.
Он отметил, что «актом агрессии» с китайской стороны можно считать «милитаризацию» Южно-Китайского моря и обнаружение в конце января китайского аэростата над континентальной частью Соединенных Штатов. При этом, указал Кендалл, в этом нет серьезной военной угрозы.
Ранее лидер КНР Си Цзиньпин сообщал, что власти Китая должны решительно противостоять вмешательству внешних сил в вопрос Тайваня. По его словам, Пекин должен выступать против сепаратистских действий, нацеленных на независимость острова, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru