Таиланд в феврале начнет вакцинацию от COVID-19 детей 5-11 лет
Вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет стартует в Таиланде с 1 февраля. Об этом сообщила на брифинге глава отдела новостей Министерства иностранных дел страны Марати Налита Андамо.
Как уточнила Андамо, для вакцинации будет использоваться препарат Pfizer, первая партия из 3 млн доз вакцин прибудет уже в январе. Планируется, что прививки первым компонентом начнут делать с 1 февраля, вторую дозу вакцины дети получат до конца февраля.
Кроме того, глава отдела новостей МИД сообщила, что с февраля 2021 года по 24 января текущего в Таиланде полностью привились от коронавируса 48 208 002 человека, первую дозу вакцины получили 52 088 514 граждан, третью прививку сделали более 12,4 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru