Таиланд в феврале начнет вакцинацию от COVID-19 детей 5-11 лет

Как уточнила Андамо, для вакцинации будет использоваться препарат Pfizer, первая партия из 3 млн доз вакцин прибудет уже в январе. Планируется, что прививки первым компонентом начнут делать с 1 февраля, вторую дозу вакцины дети получат до конца февраля.

Кроме того, глава отдела новостей МИД сообщила, что с февраля 2021 года по 24 января текущего в Таиланде полностью привились от коронавируса 48 208 002 человека, первую дозу вакцины получили 52 088 514 граждан, третью прививку сделали более 12,4 млн человек.

