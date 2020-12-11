Таиланд объявил об упрощении визового режима для путешественников
Власти Таиланда заявили о намерении вернуть краткосрочные туристические визы, а также увеличить срок их действия с 30 дней до 45. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Travel Daily.
Увеличение срока действия визы объясняется необходимостью пройти 14-дневный карантин по прибытии. Оформить такой документ смогут путешественники из 56 стран, в их число вошла и Россия. Власти рассчитывают на удвоение числа туристов, Минздрав Таиланда уверен в том, что принятых мер достаточно, чтобы сдержать развитие пандемии COVID-19 в стране.
В настоящее время туристы могут рассчитывать только на долгосрочные визы типа TR и STV. Для их получения необходимо выполнить ряд условий: подтвердить платежеспособность и оформить страховку на сумму 100 тысяч долларов. Кроме того, иностранцы должны предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус, справку о здоровье, а также провести карантин в одном из отелей, одобренных правительством.
Агентство передает, что офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) назвал альтернативные варианты проведения карантина, однако иностранцы оплачивают их самостоятельно. Ранее правительство Таиланда заявляло о возможном временном отказе от массового туризма из-за пандемии коронавируса.
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