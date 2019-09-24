Сын принца Гарри получил новое имя в ЮАР
Сын принца Гарри и герцогини Сассекской Меган во время поездки в ЮАР был назван именем Нцика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южноафриканский телеканал eNCA.
Имя было выбрано советом женщин-старейшин одного из районов Кейптауна, где британский принц побывал в рамках своей первой заграничной поездки с семьей. Пара побывала на встрече с местными жителями в одном из самых криминальных районов города, где обсуждались острые социальные проблемы и пути их преодоления.
Традиция давать новые имена своим гостям бытует в этой части страны давно. Имя пятимесячному Арчи было дано заочно, так как Гарри и Меган были на встрече без сына.
Ранее сообщалось, что Маркл планирует переезд с семьей в США.
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