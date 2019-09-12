Меган Маркл планирует переехать с семьей в США

Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в свою последнюю поездку в США бывшая актриса уже выбрала дом в калифорнийском Малибу. По данным издания, дом обойдется королевской паре в 15 млн долларов.

Меган Маркл в конце прошлой недели посетила Нью-Йорк, чтобы поддержать свою подругу Серену Вильямс на Открытом чемпионате США по теннису.

