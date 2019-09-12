Меган Маркл планирует переехать с семьей в США

12 сентября21:59

Жена принца Гарри Меган Маркл намерена переехать вместе с семьей из британской столицы в Соединенные штаты.

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Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в свою последнюю поездку в США бывшая актриса уже выбрала дом в калифорнийском Малибу. По данным издания, дом обойдется королевской паре в 15 млн долларов.

Меган Маркл в конце прошлой недели посетила Нью-Йорк, чтобы поддержать свою подругу Серену Вильямс на Открытом чемпионате США по теннису.

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ФОТО: POOL New/Reuters
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