Меган Маркл планирует переехать с семьей в США
12 сентября21:59
Жена принца Гарри Меган Маркл намерена переехать вместе с семьей из британской столицы в Соединенные штаты.
Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в свою последнюю поездку в США бывшая актриса уже выбрала дом в калифорнийском Малибу. По данным издания, дом обойдется королевской паре в 15 млн долларов.
Меган Маркл в конце прошлой недели посетила Нью-Йорк, чтобы поддержать свою подругу Серену Вильямс на Открытом чемпионате США по теннису.
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ФОТО: POOL New/Reuters
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