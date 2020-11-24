Сын предпринимателя из России стал «бароном Сибири» в Великобритании
Сын бывшего российского банкира, совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева Евгений удостоен титула «барона Сибири» в Великобритании. Почетный титул ему присвоила королева Елизавета II. Об этом сообщает официальное издание британского правительства.
Сын бывшего российского предпринимателя Евгений Лебедев является владельцем газет The Evening Standart и The Independent. Он получил пожизненное пэрство в британской палате лордов, а королева Великобритании Елизавета II присвоила ему титул «барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темза и Сибири в Российской Федерации».
Получение титула прокомментировал сам медиамагнат. По его словам, он испытывает гордость из-за того, что стал первым пэром из России. Он добавил, что намерен использовать свое положение для борьбы за свободу слова, передает Ura.ru.
Лебедев удостоен титула за «заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность».
Между тем, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опередив основателя Microsoft Билла Гейтса, пишут «Известия». За последний год Маск стал богаче на 100,3 млрд долларов.
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