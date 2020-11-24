Сын предпринимателя из России стал «бароном Сибири» в Великобритании

Получение титула прокомментировал сам медиамагнат. По его словам, он испытывает гордость из-за того, что стал первым пэром из России. Он добавил, что намерен использовать свое положение для борьбы за свободу слова, передает Ura.ru.

Лебедев удостоен титула за «заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность».

Между тем, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опередив основателя Microsoft Билла Гейтса, пишут «Известия». За последний год Маск стал богаче на 100,3 млрд долларов.



