Королева Елизавета II запустила собственную марку джина

Королева Елизавета II запустила производство собственной марки джина, сообщает Daily Mail.

Напиток, изготовленный на винокурне в королевском поместье в Норфолке, получил название Sandringham Celebration Gin. Бутылка объёмом в 500 мл обойдётся британцам в 50 фунтов стерлингов.

Daily Mail отмечает, что джин — один из любимых алкогольных напитков британской королевы.

Sandringham Celebration Gin стал третьим алкогольным брендом от британской королевской семьи. Минувшим летом была представлена коллекция джина Royal Collection Trust от Букингемского дворца, позже принц Чарльз выпустил собственный напиток Highgrove.





