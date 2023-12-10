Сын Байдена Хантер рассказал, что его пытаются убить

Сын американского президента Джо Байдена Хантер заявил, что его пытаются убить, сообщает «Лента.ру».

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Он считает, что его критики в Республиканской партии хотят уничтожить президентство его отца, так как «эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец».

Ранее сыну президента США были предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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