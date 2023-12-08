Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год, следует из судебных документов, передает ТАСС.

Отмечается, что деньги обвиняемый тратил на экстравагантный образ жизни, который включал наркотики и эскортниц. СМИ сообщают, что ему грозит до 17 лет тюрьмы.