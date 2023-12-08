Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами
Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год, следует из судебных документов, передает ТАСС.
Отмечается, что деньги обвиняемый тратил на экстравагантный образ жизни, который включал наркотики и эскортниц. СМИ сообщают, что ему грозит до 17 лет тюрьмы.
Банковские следователи подозревали сына американского лидера Джо Байдена Хантера в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми» сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Министерства финансов Соединенных Штатов. Также речь может идти о фальсификации чеков для выплат проституткам. Следователи наблюдали за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми. В схеме был замешан Хантер, передает «Радиоточка НСН».
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