Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год, следует из судебных документов, передает ТАСС.

Отмечается, что деньги обвиняемый тратил на экстравагантный образ жизни, который включал наркотики и эскортниц. СМИ сообщают, что ему грозит до 17 лет тюрьмы.

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Банковские следователи подозревали сына американского лидера Джо Байдена Хантера в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми» сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Министерства финансов Соединенных Штатов. Также речь может идти о фальсификации чеков для выплат проституткам. Следователи наблюдали за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми. В схеме был замешан Хантер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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