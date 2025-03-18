Трамп отозвал охрану у детей Байдена

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что отозвал государственную охрану у детей экс-президента США Джо Байдена.

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Хантера Байдена и Эшли Байден больше не будут охранять агенты Секретной службы. Трамп отметил, что сына Байдена от первого брака Хантера «на деньги налогоплательщиков» охраняли 18 человек, а дочь экс-президента и его второй жены Джилл - 13.

Ранее Трамп заявил, что 18 марта будут обнародованы засекреченные документы по делу Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампДжо Байден

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