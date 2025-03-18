Трамп отозвал охрану у детей Байдена
18 марта 202503:31
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что отозвал государственную охрану у детей экс-президента США Джо Байдена.
Хантера Байдена и Эшли Байден больше не будут охранять агенты Секретной службы. Трамп отметил, что сына Байдена от первого брака Хантера «на деньги налогоплательщиков» охраняли 18 человек, а дочь экс-президента и его второй жены Джилл - 13.
Ранее Трамп заявил, что 18 марта будут обнародованы засекреченные документы по делу Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru