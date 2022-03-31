Сын Байдена мог быть связан с китайской энергокомпанией

По данным газеты, которая ссылается на правительственные и судебные документы, а также обнародованные банковские выписки и электронную переписку в ноутбуке, который предположительно принадлежал сыну главе государства, за 14 месяцев в 2017-2018 гг. CEFC и ее руководители перевели около 4,8 млн долларов организациям, контролируемым Хантером Байденом и его дядей Джеймсом Байденом.

Как предполагается, сын президента США получил 1 млн долларов за оказание юридической помощи одному из руководителей CEFC Патрику Хо.

Посольство Китая в США отказалось от комментариев.

В 2021 году конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за его сына Хантера. По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг.

