Сын Байдена мог быть связан с китайской энергокомпанией
Сын американского президента Джо Байдена Хантер, как предполагается, получил около 5 млн долларов от энергетической компанией CEFC из Китая, пишет Washington Post.
По данным газеты, которая ссылается на правительственные и судебные документы, а также обнародованные банковские выписки и электронную переписку в ноутбуке, который предположительно принадлежал сыну главе государства, за 14 месяцев в 2017-2018 гг. CEFC и ее руководители перевели около 4,8 млн долларов организациям, контролируемым Хантером Байденом и его дядей Джеймсом Байденом.
Как предполагается, сын президента США получил 1 млн долларов за оказание юридической помощи одному из руководителей CEFC Патрику Хо.
Посольство Китая в США отказалось от комментариев.
В 2021 году конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за его сына Хантера. По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Минобороны сообщает, что в Харькове складывается критическая гуманитарная ситуация
- США опасаются вводить санкции против «Лаборатории Касперского»
- Шольц попросил письменной информации по процедуре оплаты за газ в рублях
- Сын Байдена мог быть связан с китайской энергокомпанией
- Пентагон не исключил наращивания сил в Европе
- Белый дом: США сделают все, чтобы еще сильнее укрепить обороноспособность Украины
- В Совбезе назвали способ оставить Европу без газа
- В США объяснили, зачем нужна демилитаризация Украины
- Экономист: России выгодно ввести межрегиональную валюту в условиях санкций
- Пентагон: США вывели свои корабли из Черного моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru