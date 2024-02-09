Сыгравший Бэтмена Кристиан Бейл построит дома для осиротевших детей
Голливудский актёр Кристиан Бейл в интервью The Guardian заявил, что наконец-то осуществит свой проект, который был задуман ещё 16 лет назад.
Сыгравший Бэтмена в трилогии «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана артист рассказал, что речь идёт о строительстве 12 домов. Они войдут в состав центра приёмной семьи организации Together California в Палмдейле (Калифорния, США).
По словам Бейла, в них будут заселять братьев и сестёр, которые потеряли родителей. Главная задача центра - не разлучать осиротевших детей.
«Представьте абсолютную боль и травму от потери родителей или того, что вас оторвали от родителей, после чего вы ещё и теряете братьев и сестёр. Так с детьми не обращаются», - заключил актёр.
Ранее португальский футболист Криштиану Роналду продал один из своих «Золотых мячей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вырученные деньги были переданы фонду Make-A-Wish, который исполняет желания детей с неизлечимыми заболеваниями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru