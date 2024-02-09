Сыгравший Бэтмена Кристиан Бейл построит дома для осиротевших детей

Сыгравший Бэтмена в трилогии «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана артист рассказал, что речь идёт о строительстве 12 домов. Они войдут в состав центра приёмной семьи организации Together California в Палмдейле (Калифорния, США).

По словам Бейла, в них будут заселять братьев и сестёр, которые потеряли родителей. Главная задача центра - не разлучать осиротевших детей.

«Представьте абсолютную боль и травму от потери родителей или того, что вас оторвали от родителей, после чего вы ещё и теряете братьев и сестёр. Так с детьми не обращаются», - заключил актёр.

Ранее португальский футболист Криштиану Роналду продал один из своих «Золотых мячей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вырученные деньги были переданы фонду Make-A-Wish, который исполняет желания детей с неизлечимыми заболеваниями.