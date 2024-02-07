Голикова: Жилье в 2023 году получили на 18% больше детей-сирот
Жилье в 2023 году получили на 18% больше детей-сирот в России, чем в 2022 году. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарной сессии форума национальных достижений.
Она отметила, что по итогам прошлого года жильем были обеспечены 37,2 тысячи человек из числа детей-сирот.
Голикова напомнила, что в 2023 году был принят федеральный закон, согласно которому детям-сиротам, достигшим 23 лет и успешно социализированным в обществе, предоставлено право на получение выплаты в форме сертификата для приобретения благоустроенного жилого помещения в собственность на всей территории РФ. По ее словам, на сегодняшний день выдано 8,3 тысячи сертификатов.
Ранее Татьяна Голикова сообщила, что численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России сократилась, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru