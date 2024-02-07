Голикова: Жилье в 2023 году получили на 18% больше детей-сирот

Жилье в 2023 году получили на 18% больше детей-сирот в России, чем в 2022 году. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарной сессии форума национальных достижений.

Опрос: Каждый второй россиянин выступает против передачи сирот иностранцам

Она отметила, что по итогам прошлого года жильем были обеспечены 37,2 тысячи человек из числа детей-сирот.

Голикова напомнила, что в 2023 году был принят федеральный закон, согласно которому детям-сиротам, достигшим 23 лет и успешно социализированным в обществе, предоставлено право на получение выплаты в форме сертификата для приобретения благоустроенного жилого помещения в собственность на всей территории РФ. По ее словам, на сегодняшний день выдано 8,3 тысячи сертификатов.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России сократилась, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры