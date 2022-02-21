Священник: Беженцам из Донбасса предлагают помощь из-за рубежа
Беженцам из республик Донбасса предлагают помощь через структуры РПЦ, в том числе из-за рубежа. Об этом в прямом эфире Instagram синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата рассказал руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону епархии священник Евгений Осяк.
По его словам, предложения о предоставлении гуманитарной и материальной помощи уже поступили из Австрии, Германии и некоторых других стран.
До этого Осяк сообщил, что в пунктах временного размещения беженцев дежурят священники.
Ранее Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь прибывающим в Россию из ДНР и ЛНР гражданам.
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