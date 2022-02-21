Священник: Беженцам из Донбасса предлагают помощь из-за рубежа

Беженцам из республик Донбасса предлагают помощь через структуры РПЦ, в том числе из-за рубежа. Об этом в прямом эфире Instagram синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата рассказал руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону епархии священник Евгений Осяк.

По его словам, предложения о предоставлении гуманитарной и материальной помощи уже поступили из Австрии, Германии и некоторых других стран.