Священник: Беженцам из Донбасса предлагают помощь из-за рубежа

Беженцам из республик Донбасса предлагают помощь через структуры РПЦ, в том числе из-за рубежа. Об этом в прямом эфире Instagram синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата рассказал руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону епархии священник Евгений Осяк.

По его словам, предложения о предоставлении гуманитарной и материальной помощи уже поступили из Австрии, Германии и некоторых других стран.

Россия своих не бросает. Страна принимает беженцев из Донбасса

До этого Осяк сообщил, что в пунктах временного размещения беженцев дежурят священники.

Ранее Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь прибывающим в Россию из ДНР и ЛНР гражданам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПомощьРоссияДонбассБеженцы Из УкраиныЦерковь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры