«СВО по-ирански!»: Иран не начнет войну с Афганистаном из-за «медийного провокатора»
Заявления Хорасани являются попыткой прощупать общественное мнение, при этом Тегеран может вступить в «гибридную войну» чужими руками, сказал в эфире НСН Андрей Серенко.
Иран не будет воевать с Афганистаном из-за дерзких заявлений представителей «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), но может пойти путем «гибридного конфликта», объяснил в интервью НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
В выходные прошел крупный пограничный конфликт, на фоне которого командир «Талибана» Абдулхамид Хорасани пригрозил Ирану полномасштабным наступлением, если Тегеран не пойдет на территориальные уступки.
«Я бы не стал преувеличивать значение заявлений Хорасани. Он так себе командир, это медийный персонаж, который раскручен в соцсетях, но не человек, который принимает решения в "Талибане". Это фигура яркая, известная, это такой твиттер-талиб, который очень много болтает и делает много заявлений, у него достаточно скандальная карьера. Покойный Жириновский делал заявления, на которые не решалась официальная власть, он часто выступал в роли такого шута, который озвучивал тезисы, которые потом, как ни парадоксально, начали сбываться. Хорасани - медийный провокатор, который зондирует общественное мнение. В этом ключе недооценивать его высказывания не стоит», - сказал Серенко.
По его словам, Иран может провести «спецоперацию» на территории Афганистана, но она не будет похожа на конфликт России с Украиной.
«"Талибан" ведет себя как дерзкий подросток, который задевает окружающих, достает ножик из кармана и требует отдать телефон. У Ирана два варианта: или бить самому и ставить на место "негодяев джихада", или продолжать получать оплеухи на глазах соседей. У Тегерана стоит имиджевая задача показать свою силу, но в прямой конфликт он вступать не станет. У Ирана есть возможность начать гибридную войну против талибов, Иран может провести СВО на территории Афганистана, но чужими руками бывших афганских военных, желающих взять реванш за поражение от талибов. Вероятность такого конфликта очень высокая, уже в этом году мы можем увидеть оживление сил вооруженного сопротивления в Афганистане, которые начнут более активные боевые действия против талибов в разных провинциях страны. Крупного конфликта, подобного противостоянию России и Украины, не будет. Иран не заинтересован в прямом вооруженном конфликте с кем бы то ни было», - заключил собеседник НСН.
27 мая в афганской провинции Нимроз произошли крупные столкновения между иранскими пограничниками и боевиками «Талибана». Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сказал в этой связи, что не видит риска эскалации конфликта на границе Ирана.
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