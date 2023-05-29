«СВО по-ирански!»: Иран не начнет войну с Афганистаном из-за «медийного провокатора»

Иран не будет воевать с Афганистаном из-за дерзких заявлений представителей «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), но может пойти путем «гибридного конфликта», объяснил в интервью НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

В выходные прошел крупный пограничный конфликт, на фоне которого командир «Талибана» Абдулхамид Хорасани пригрозил Ирану полномасштабным наступлением, если Тегеран не пойдет на территориальные уступки.