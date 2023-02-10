Посол Григорьев: Талибы не выполнили данные при смене власти обещания

Дипломат в беседе с РИА Новости указал, что новые власти Афганистана гарантировали, что с территории страны больше не будет исходить террористических угроз.

«Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», — отметил Григорьев.

По словам дипломата, талибы также обещали бороться с международными террористическими организациями, производством и контрабандой наркотиков, а также создать инклюзивное правительство, однако эти пункты не были выполнены. Российский посол указал, что террористические организации продолжают свободно действовать в Афганистане, а производство синтетических наркотиков выросло в разы, пишет RT.

«Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа», — заключил Григорьев.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что ситуация в социальной и экономической сферах в Афганистане деградирует, Кабул «пожинает плоды хаоса» после ухода сил США из страны, напоминает РИА ФАН.

