Посол Григорьев: Талибы не выполнили данные при смене власти обещания
Талибы (представители движения «Талибан» — запрещенной в РФ террористической организации) не выполнили свои обещания, которые давали, придя к власти в Афганистане в 2021 году. Об этом заявил посол России в Таджикистане Семен Григорьев.
Дипломат в беседе с РИА Новости указал, что новые власти Афганистана гарантировали, что с территории страны больше не будет исходить террористических угроз.
«Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», — отметил Григорьев.
По словам дипломата, талибы также обещали бороться с международными террористическими организациями, производством и контрабандой наркотиков, а также создать инклюзивное правительство, однако эти пункты не были выполнены. Российский посол указал, что террористические организации продолжают свободно действовать в Афганистане, а производство синтетических наркотиков выросло в разы, пишет RT.
«Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа», — заключил Григорьев.
Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что ситуация в социальной и экономической сферах в Афганистане деградирует, Кабул «пожинает плоды хаоса» после ухода сил США из страны, напоминает РИА ФАН.
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