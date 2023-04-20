Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась спустя три минуты полёта
Компания SpaceX Илона Маска сумела запустить самую большую ракету в истории человечества Starship, следует из трансляции. Спустя три минуты полёта ракета взорвалась.
Маск планировал, что новая ракета позволит доставлять грузы на Луну, а позже поможет человечеству оказаться на Марсе. SpaceX уже выиграла тендер на доставку человека на спутник Земли в рамках программы «Артемида». Запуск Starship был запланирован ещё на 18 апреля, но из-за технической неисправности его отложили на двое суток.
Сегодня внештатная ситуация произошла спустя три минуты после старта Starship, первая ступень не отделилась.
По данным опроса ВЦИОМ, из всех планет россияне больше всего хотят побывать на Марсе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru