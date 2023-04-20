Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась спустя три минуты полёта

Компания SpaceX Илона Маска сумела запустить самую большую ракету в истории человечества Starship, следует из трансляции. Спустя три минуты полёта ракета взорвалась.

Первый полет Starship перенесли на 20 апреля

Маск планировал, что новая ракета позволит доставлять грузы на Луну, а позже поможет человечеству оказаться на Марсе. SpaceX уже выиграла тендер на доставку человека на спутник Земли в рамках программы «Артемида». Запуск Starship был запланирован ещё на 18 апреля, но из-за технической неисправности его отложили на двое суток.

Сегодня внештатная ситуация произошла спустя три минуты после старта Starship, первая ступень не отделилась.

По данным опроса ВЦИОМ, из всех планет россияне больше всего хотят побывать на Марсе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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