Первый полет Starship перенесли на 20 апреля

SpaceX планирует 20 апреля осуществить первый испытательный запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship, отмененный 17 апреля по техническим причинам, сообщается на сайте компании.

Первый орбитальный полет Starship может состояться в апреле

Первый запуск 120-метровой ракеты-носителя Super Heavy с установленным на нее кораблем Starship был запланирован на понедельник. Причиной отмены стало несрабатывание одного из клапанов топливной системы. Теперь предстоит заменить все топливо на борту корабля, на что потребуется не менее двух суток.

Космический корабль предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

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