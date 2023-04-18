Первый полет Starship перенесли на 20 апреля
SpaceX планирует 20 апреля осуществить первый испытательный запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship, отмененный 17 апреля по техническим причинам, сообщается на сайте компании.
Первый запуск 120-метровой ракеты-носителя Super Heavy с установленным на нее кораблем Starship был запланирован на понедельник. Причиной отмены стало несрабатывание одного из клапанов топливной системы. Теперь предстоит заменить все топливо на борту корабля, на что потребуется не менее двух суток.
Космический корабль предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Первый полет Starship перенесли на 20 апреля
- Стало известно, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи
- Российский посол оценил статью с призывом к убийству Путина
- СМИ: утечка данных из Пентагона – мощный удар по ВСУ перед наступлением
- В Белом доме заявили, что США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине
- Президенту Бразилии передано приглашение Путина посетить Россию
- В США пожаловались, что не могут дозвониться до военных КНР
- Германия призвала ввести ограничения против российской гражданской ядерной энергетики
- В Пентагоне сообщили о присутствии американских военных на Украине
- Посол Келин прокомментировал действия Великобритании в ответ на приговор Кара-Мурзе*
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru