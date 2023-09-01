Свергнутый президент Нигера Базум заразился малярией
Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум и его семья заразились малярией, находясь под стражей в собственном доме. Об этом сообщил назначенный главой государства министр иностранных дел Хассуми Массуду в интервью газете Pais.
Глава МИД указал, что поддерживает связь с Базумом. Отстраненный от власти президент, его жена и сын находятся в доме без электричества, у них нет холодильника, чтобы хранить продукты в условиях температуры выше 40 градусов.
«Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов. Его [Базума] условия жизни довольно суровые, но настроение у него хорошее, он сопротивляется и борется», — поделился Массуду.
Ранее мятежники обвинили Базума в государственной измене и создании угрозы безопасности страны, пишет RT.
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Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru