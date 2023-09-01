Свергнутый президент Нигера Базум заразился малярией

Глава МИД указал, что поддерживает связь с Базумом. Отстраненный от власти президент, его жена и сын находятся в доме без электричества, у них нет холодильника, чтобы хранить продукты в условиях температуры выше 40 градусов.

«Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов. Его [Базума] условия жизни довольно суровые, но настроение у него хорошее, он сопротивляется и борется», — поделился Массуду.

Ранее мятежники обвинили Базума в государственной измене и создании угрозы безопасности страны, пишет RT.

