Глава ЭКОВАС предложил мятежникам в Нигере переходный период

Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Бола Тинубу предложил военным Нигера переходный период на девять месяцев, сообщило агентство AFP.

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Тинубу не раскрыл детали предложения. Он отметил, что даже в случае достижения договоренностей санкции против Нигера продолжат действовать.

Страны ЭКОВАС 18 августа определили дату вторжения в Нигер, но не стали ее называть. В организации заявили, что военное решение является предпочтительным вариантом.

Сформированный мятежниками Нигера «Национальный совет по защите отечества» накануне потребовал от Франции полностью вывести своих военных из страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
ТЕГИ:Военный ПереворотАфрика

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