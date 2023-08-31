Глава ЭКОВАС предложил мятежникам в Нигере переходный период
Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Бола Тинубу предложил военным Нигера переходный период на девять месяцев, сообщило агентство AFP.
Тинубу не раскрыл детали предложения. Он отметил, что даже в случае достижения договоренностей санкции против Нигера продолжат действовать.
Страны ЭКОВАС 18 августа определили дату вторжения в Нигер, но не стали ее называть. В организации заявили, что военное решение является предпочтительным вариантом.
Сформированный мятежниками Нигера «Национальный совет по защите отечества» накануне потребовал от Франции полностью вывести своих военных из страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ЭКОВАС предложил мятежникам в Нигере переходный период
- Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью
- СМИ: Казахстан продолжает закупать танкеры для перевозки нефти в обход России
- ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 на 63%
- Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим игроком по итогам сезона-2022/23
- Под Курганом задержали поджегшего двух подростков мужчину
- Афросоюз приостановил деятельность Габона в организации
- Гутерриш: перспектив установления мира на Украине пока нет
- Центробанк предрек снижение спроса на новостройки
- Новак: Россия объявит о новом сокращении экспорта нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru