Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

В банке отметили, что обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное руководство страны. Выделение средств приостановлено по всем операциям, кроме партнерства в частном секторе.

Военные Нигера 26 июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума и провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани.

По данным телеканала BBC, мятежники решили приостановить экспорт золота и урана во Францию, передает «Радиоточка НСН».

