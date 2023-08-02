Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

Всемирный банк в связи с военным переворотом в Нигере заявил о приостановке выделения средств африканской республике, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Нигер открыл границы с пятью странами после госпереворота

В банке отметили, что обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное руководство страны. Выделение средств приостановлено по всем операциям, кроме партнерства в частном секторе.

Военные Нигера 26 июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума и провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани.

По данным телеканала BBC, мятежники решили приостановить экспорт золота и урана во Францию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / скриншот с видео
ТЕГИ:Военный ПереворотАфрикаВсемирный Банк

Горячие новости

Все новости

партнеры