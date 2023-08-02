Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру
Всемирный банк в связи с военным переворотом в Нигере заявил о приостановке выделения средств африканской республике, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В банке отметили, что обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное руководство страны. Выделение средств приостановлено по всем операциям, кроме партнерства в частном секторе.
Военные Нигера 26 июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума и провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани.
По данным телеканала BBC, мятежники решили приостановить экспорт золота и урана во Францию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru