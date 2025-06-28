Свадьба Безоса принесет бюджету Италии доход в размере €957 млн

Свадьба миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщили в Минтуризма страны.

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По данным итальянского ведомства, экономический эффект от гуляний составит 68% годового туристического оборота города. Миллиардеру праздник обойдется в 40-48 миллионов евро.

Бракосочетание Безоса и тележурналистки Лорен Санчес проходит в Венеции с четверга по субботу. На роскошное мероприятие пригласили представителей бизнес-элиты, в том числе дочь президента США Дональда Трампа Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, Опру Уинфри, Билла Гейтса, Леонардо Ди Каприо, членов семьи Кардашьян, Илона Маска и многих других.

Накануне свадьбы в городе прошли протестные акции: венецианцев возмутило, что у них «отобрали» город, и без того испытывающий множество проблем от наплыва туристов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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