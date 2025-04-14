Blue Origin успешно выполнила первый туристический полет с женским экипажем

Отличительной особенностью 31-го запуска был полностью женский экипаж, в состав которого вошли, в том числе, американская певица Кэти Перри и невеста миллиардера Лорен Санчес.

В заявлении компании говорится, что туристический полёт в суборбитальное пространство продлился порядка 12 минут, в течение нескольких из них участники миссии NS-31 испытали невесомость.

Ранее Глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал переговоры с американским бизнесменом Илоном Маском по сотрудничеству в космосе, сообщает «Свободная пресса».