Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Германии составил более 22 тыс. человек

В Германии за сутки выявили 22 268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

Общее число заражений в стране с начала пандемии превысило 1 миллион, от осложнений за последние сутки погибли 426 человек.

Власти Германии со 2 ноября ввели жесткие ограничения по борьбе с коронавирусом: в стране закрыты рестораны, бары и другие заведения. Фитнес клубы, бассейны, кинотеатры, концертные залы и другие досуговые предприятия также прекратили работу.