Vogue: модные в 1970-х годах замшевые сапоги вновь стали трендом
Модные в 1970-х годах замшевые сапоги вновь стали трендом благодаря, пишет Vogue.
В коллекциях известных брендов все чаще стали появляться замшевые сапоги. В частности, известный французский бренд Hermes представил такую обувь в оттенках коричневого цвета.
Помимо модных домов, замшевые сапоги привлекают и знаменитостей. Так, в модной обуви уже успели заметить актрис Оливию Уайлд и Эмму Стоун. Также модели Эльза Хоск и Эмили Ратаковски уже покрасовались в замшевых сапогах.
Ранее стало известно, что актриса Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамаль планируют выпустить книгу с образами из мирового промо-тура фильма «Барби», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru