В Подмосковье при крушении самолета-амфибии SSJ100 погиб испытатель Superjet
При крушении самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье погибли Алексей Танцырев и Александр Иванов, оба 1957 года рождения, подтвердили РБК в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Александр Иванов был летчиком-испытателем первого класса с более чем 3,5 тысячами часов полетов. С 1986 года он проводил испытания на более чем 20 различных самолетах, включая Ту-134, Як-40 и Sukhoi Superjet 100. В 1995 году Иванов получил орден Мужества за испытания палубной авиации в сложных условиях. Он ушел из «Гражданских самолетов Сухого» в 2019 году после инцидента с маневром «бочка» на тестовом полете SSJ100, что, по его мнению, сыграло роль в его увольнении.
Алексей Танцырев был директором компании «Авиатик-альянс» и одним из создателей самолета-амфибии «Алекс-251», который и потерпел крушение. Самолет совершал тренировочный полет и принадлежал аэроклубу «Вербилки». Авария произошла 9 сентября возле аэродрома у поселка Ватулино.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по нарушению правил безопасности на воздушном транспорте, передает «Радиоточка НСН».
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