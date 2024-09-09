В Подмосковье при крушении самолета-амфибии SSJ100 погиб испытатель Superjet

При крушении самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье погибли Алексей Танцырев и Александр Иванов, оба 1957 года рождения, подтвердили РБК в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Александр Иванов был летчиком-испытателем первого класса с более чем 3,5 тысячами часов полетов. С 1986 года он проводил испытания на более чем 20 различных самолетах, включая Ту-134, Як-40 и Sukhoi Superjet 100. В 1995 году Иванов получил орден Мужества за испытания палубной авиации в сложных условиях. Он ушел из «Гражданских самолетов Сухого» в 2019 году после инцидента с маневром «бочка» на тестовом полете SSJ100, что, по его мнению, сыграло роль в его увольнении.