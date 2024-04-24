Сунак заявил, что оборонная промышленность Британии перейдет в режим войны
24 апреля 202403:01
Великобритания переведет в режим войны оборонную промышленность страны, сообщил изданию The Independent премьер-министр Риши Сунак.
«Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны», – сказал он.
Как отметил глава правительства, «один из главных уроков» конфликта вокруг Украины для правительства Британии состоял в том, что Лондон нуждается в большем количестве боеприпасов и их бесперебойном производстве на заводах.
Ранее Сунак пообещал Киеву крупнейший пакет военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сунак заявил, что оборонная промышленность Британии перейдет в режим войны
- Минздрав РФ объяснил ограничение продажи раствора йода
- СМИ: Замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест 24 апреля
- Глушаков заявил о заговоре против него в российском футболе
- Глава Крыма призвал ужесточить миграционную политику
- В Воронежской области сбили беспилотник
- Москвич пытался захватить самолет после ссоры с девушкой
- ЕС намерен ежегодно передавать Киеву 3 млрд евро прибыли с активов России
- Офис Зеленского: Великобритания выдала агреман Залужному
- В белгородском селе Волоконовка произошел пожар после атаки ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru