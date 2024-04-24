Сунак заявил, что оборонная промышленность Британии перейдет в режим войны

Великобритания переведет в режим войны оборонную промышленность страны, сообщил изданию The Independent премьер-министр Риши Сунак.

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«Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны», – сказал он.

Как отметил глава правительства, «один из главных уроков» конфликта вокруг Украины для правительства Британии состоял в том, что Лондон нуждается в большем количестве боеприпасов и их бесперебойном производстве на заводах.

Ранее Сунак пообещал Киеву крупнейший пакет военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
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